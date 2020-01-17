رئيس غواتيمالا الجديد يقطع العلاقات مع فنزويلا

ذكرت وكالة أنباء ​غواتيمالا​ الرسمية، أن رئيس البلاد الجديد أليخاندرو جياماتي، أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ​فنزويلا​ وإغلاق سفارة بلاده في كاراكاس. ونسبت الوكالة إلى جياماتي قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع". في بداية تشرين الثاني الماضي، قال أليخاندرو جيامّاتي بعد انتخابه رئيسا لغواتيمالا، إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما سيتولى منصبه في 14 كانون الأول، معلنا أن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما لفنزويلا، مضيفا: "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أميركا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".

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