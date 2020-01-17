زاسبيكين: لا أفق للوجود الاميركي في هذه المنطقة

أكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ تعليقا على تطور الاوضاع في المنطقة بعد اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ أنه "بالموقف الروسي كنا نؤكد أنه لا يجوز تطور الوضع والذهاب الى حرب شاملة في المنطقة، وكنا ضد التصعيد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح زاسبيكين أنه "بالنسبة للوجود الاميركي في ​سوريا​ و​العراق​ يجب ان نؤكد مرة أخرى أن موقف ​السلطات السورية​ واضح، وفي العراق الوجود الاميركي احتلال وهذا واضح"، معتبراً انه "لا أفق للوجود الاميركي في هذه المنطقة".

وأشار الى أنه "أصبحت المواقف من هذا الوجود واضحة في كل ​العالم​ والاميركي وجد نفسه بالفخ بعد اغتيال سليماني، حتى بالمنسبة له لا كلام لتبرير التصرف حسب معاييرهم".

ولفت زاسبيكين الى أنه "أظن انه بالمرحلة القادمة بالداخل الاميركي لا كلام لديهم لتبرير ما حصل"، لافتاً الى أنه "بالنسبة لنا واضح الموقف الذي اتخذناه بالإدانة، وما حصل لا يجب ان يأخذنا نحو الحرب الشاملة".