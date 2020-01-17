عقيص: تباطؤ من الدولة في إكمال إجراءات تتيح لها تتبّع الحسابات المُحوَّلة الى سويسرا

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ أن "وزارة ​المال​ لم تنشئ النظام المعلوماتي لحماية البيانات وهو نظام عالمي يُفترَض على الدولة إنشاؤه لتقبل الدولة السويسرية تسليم ​لبنان​ البيانات عن حسابات اللبنانيين في مصارفها"، معتبرا أنه "ما زال هناك تباطؤ من ​الدولة اللبنانية​ في إكمال إجراءات تتيح لها تتبّع الحسابات المُحوَّلة الى ​سويسرا​، فيما تتسابق ​الكتل النيابية​ للحديث عن استرداد الأموال المنهوبة".

وعلق عقيص على بيان اجتماع التكتل، قائلاً: "أوليتنا الهمّ المعيشي والاقتصادي وتطمين الناس ان الرغيف ومواد التدفئة مؤمنة، لأننا وصلنا اليوم الى مكان خطير، ونحن نسمع مسؤولين دوليين ينتقدون الوضع في لبنان، وللأسف ​السلطة​ اللبنانية ما زالت تتناتش الحصص"، متمنيا أن "تحترم السلطة إرادة الناس بتأليف حكومة من اختصاصيين، وما يسرب عن التشكيلة الحكومية سلبيّ ولذلك موقفنا اليوم كان سلبيّ".