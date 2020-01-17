أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "وزارة المال لم تنشئ النظام المعلوماتي لحماية البيانات وهو نظام عالمي يُفترَض على الدولة إنشاؤه لتقبل الدولة السويسرية تسليم لبنان البيانات عن حسابات اللبنانيين في مصارفها"، معتبرا أنه "ما زال هناك تباطؤ من الدولة اللبنانية في إكمال إجراءات تتيح لها تتبّع الحسابات المُحوَّلة الى سويسرا، فيما تتسابق الكتل النيابية للحديث عن استرداد الأموال المنهوبة".
وعلق عقيص على بيان اجتماع التكتل، قائلاً: "أوليتنا الهمّ المعيشي والاقتصادي وتطمين الناس ان الرغيف ومواد التدفئة مؤمنة، لأننا وصلنا اليوم الى مكان خطير، ونحن نسمع مسؤولين دوليين ينتقدون الوضع في لبنان، وللأسف السلطة اللبنانية ما زالت تتناتش الحصص"، متمنيا أن "تحترم السلطة إرادة الناس بتأليف حكومة من اختصاصيين، وما يسرب عن التشكيلة الحكومية سلبيّ ولذلك موقفنا اليوم كان سلبيّ".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: تباطؤ من الدولة في إكمال إجراءات تتيح لها تتبّع الحسابات المُحوَّلة الى سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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