شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول شهر يناير الجارى، على تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للفئات العاملة لدى غير المؤمن عليهم، ولأصحاب الأعمال والعاملين المصريين فى الخارج، وللعمالة غير المنتظمة.

وتتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للفئات العاملة لدى غير المؤمن عليهم، وفقًا لما يلى:

‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.

بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين فى الخارج:

تحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأصحاب الأعمال والعاملين المصريين فى الخارج بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل كالتالى:

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‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

علمًا بأن نسبة الاشتراكات تزداد كل 7 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.