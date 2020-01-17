الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة السادس من أكتوبر.

كانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل احد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتمكنت رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.