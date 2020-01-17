فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في دمياط الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن 3 مناطق في مركز كفر البطيخ والقرى التابعة له، لإجراء صيانة دورية للمحولات، يوم الأحد.
وتشمل مناطق الفصل، حسب بيان للشركة، مدخل مدينة دمياط الجديدة ومنطقة أبو هلال وخط المطار التابع للمركز من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
ومن المقرر قطع التيار كذلك عن قرية سيف الدين بمركز الزرقا وجامع المنيا وكوبري المنيا بمركز دمياط.
وأهابت الشركة المواطنين أخذ الاحتياطات واستعدادات اللازم للتعامل فترة انقطاع الخدمة خلال فترات الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري المعد سلفًا.
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