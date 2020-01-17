بالصور- "حريم الملح والسكر" تحارب "الثأر" في قصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تواصل فرقة دسوق المسرحية في كفر الشيخ، والتابعة للإدارة العامة للمسرح بوزارة الثقافة، بروفات العرض المسرحي "حريم الملح والسكر" المقدم باللهجة الصعيدية، والذي تتمحور فكرته الرئيسية حول محاربة عادة الثأر المذمومة.

وقال المخرج المسرحي عبد الرحمن المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المسرحية عبارة عن دراما نفسية تدور حول العادات والتقاليد السيئة المتوارثة في صعيد مصر، لمحاربتها بالعلم والثقافة، ولأول مرة على خشبة مسرح جماهيري في وجه بحري، يجرى تمثيل سيناريو باللهجة الصعيدية يؤديه أبناء فرقة دسوق المسرحية.

يشار إلى أن المسرحية من تأليف محمد الغيطي، وأشعار أحمد جاويش، وألحان أحمد منير، وبهاء الطمباري، وديكور حسين راشد، ودراما حركية حنان أحمد، وخالد قنيدة، ومخرج منفذ كرم ناصر، وإخراج عبد الرحمن المصري.

ويقوم ببطولة العرض المسرحي صلاح جمعة، وشوقي ألماظ، ومحمد سلام، وسها إبراهيم، ونورا القشلان، وعلا عاطف، وعمرو وحيد، ومحمد هيكل، وأحمد علي، وحسام راشد، وحنان عبد الموجود، ورشا السيد، وأحمد الصعيدي، وأحمد السيد، ومحمد إبراهيم، وأحمد عامر، ومحمد بسيوني، ورحمة مجدي، وندا توفيق، وحسن زيدان، بالاشتراك مع مجموعة من الشباب.