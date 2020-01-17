"عرفنا من الفيس بوك".. شقيق مُصابة في حادث طبيبات المنيا: "أختي في العناية"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

قال محمود كمال، شقيق الدكتورة "نورا"، إحدى المصابات في حادث أتوبيس طبيبات المنيا، إنه وأسرته علموا بالواقعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "محمود"، الذي تتواجد شقيقته "نورا" داخل غرفة العناية المُركزة بمستشفى 15 مايو؛ بسبب مُعاناتها من نزيف، وكسر في الفخذ، أنه عقب مرور ساعات على استقلال شقيقته أتوبيس برفقة زميلاتها لحضور تدريب خاصة بحملة سرطان الثدي بالقاهرة، علموا بالواقعة من خلال تداولها على صفحات "الفيس بوك".

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وأوضح شقيق الطبيبة المُصابة، أنهم علموا بإصابة شقيقته بعد أن أُعلن اسمها على صفحات الفيس، وعلى الفور توجه إلى المستشفى بالقاهرة، ووجدها مُصابة بحالة نزيف جرت السيطرة عليه، بالإضافة إلى كسر في الفخذ، متابعًا "أختي الآن في قسم العناية المركزة.

يشار إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيرة، شهد حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، وجميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة في السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.