"أخويا بينام بالمهدئات".. شقيق زوج ضحية أتوبيس طبيبات المنيا: "مش هنسيب حقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

قال ميشيل جرجس يعقوب، إن شقيقه "ريمون"، زوج الدكتورة سماح نبيل، إحدى ضحايا حادث أتوبيس طبيبات المنيا، الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل الكريمات بزمام محافظة الجيزة، الأربعاء الماضي، إن شقيقه يمر بحالة نفسية سيئة جعلته يتناول الأقراص المهدئات من أجل النوم.

"الخليج 365" حالو التواصل مع زوج الطبيبة، إلا أن شقيقه "ميشيل"، أكد، أن هناك صعوبة بالغة في التحدث إليه؛ بسبب المُعاناة النفسية التي يمر بها، والتي أثرت عليه بالسلب؛ قائلًا "أخويا بينام بالمهدئات".

وأوضح ميشيل، أن شقيقه يوم الحادث، اصطحب زوجته، إلى الأتوبيس الخاص بنقلهم إلى التدريب بمحافظة القاهرة، وكان ذلك في الرابعة فجرًا، وعقب مرور عدة ساعات، تلقى شقيقه اتصالًا هاتفيًا من إحدى زميلاتها في الأتوبيس تخبره بأن زوجته مُصابة وداخل مستشفى 15 مايو.

وأضاف "ميشيل"، "فور تلقي شقيقي الخبر، أخبرني على الفور بالتوجه إلى المستشفى بسبب إقامتي في القاهرة، وفور وصولي إلى المستشفى علمت بوفاة زوجة شقيقي، ولم أستطع إخباره بالحقيقة، وطلبت من والدي أن يخبره بالوفاة".

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وأشار "ميشيل"، إلى أن علاقة شقيقه بزوجته بدأت منذ التحاقها بكلية الطب، إذ أنه يكبرها بعام واحد، وهو خريج كلية طب الأسنان، وفي الامتياز تقدم لخطبتها، وكان يوم الزفاف منتصف أكتوبر الماضي.

وأكد "شقيق الزوج"، أن الدكتورة سماح، حاولت مرارًا وتكرارًا مع المسئولين الاعتذار عن الحضور؛ لعدة أسباب منها عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة، ووجود شبورة على الطرق؛ إلّا أنها في النهاية خضعت للتعليمات وقررت الذهاب خوفًا من التهديدات بالتحقيق معها أو نقلها خارج الإدارة.

"مش هنسيب حق ولادنا"، بهذه الجملة، أكد ميشيل جرجس يعقوب، أنه سيسلك كافة الطرق القانونية؛ حتى يسترجع حق زوجة شقيقه وجميع الضحايا الآخرين.

يشار إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي، شهد صباح الأربعاء، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 شخصًا آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة في السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.