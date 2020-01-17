استمرار تمرين السيف الذهبي (TTX) مع فرنسا

يتواصل تمرين «القيادة المشترك» السيف الذهبي (TTX) الذي تشارك فيه القوات المسلحة السعودية مع الجانب الفرنسي، والمقام في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي خلال زيارته مقر عقد التمرين المشترك، أن التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الفرنسي السعودي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة، وزيادة فعالية التنسيق على المستوى المشترك بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي.

من جانبه، بين مدير التمرين العميد الركن جعفر القحطاني، أنه جرى تنفيذ عدد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين الذي يأتي ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب، وتطوير العمل المشترك للقوات المسلحة، ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم والعمل المشترك.