فيصل بن فرحان والجبير يبحثان العلاقات مع لودريان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وجرى -خلال الاستقبال- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة.

من جهته، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، جان إيف لودريان والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.