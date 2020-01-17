وجرى -خلال الاستقبال- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة.
من جهته، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، جان إيف لودريان والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان والجبير يبحثان العلاقات مع لودريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.