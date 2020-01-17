سفارة المملكة في القاهرة تحذر من رحلات وهمية للحج

نفت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان لها أمس، أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.