خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس

وصول
وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى مصر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وكان في استقباله بمطار قاعدة برنيس العسكرية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر الفريق أول محمد أحمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
بعد ذلك، توجه الأمير خالد بن سلمان إلى صالة الاستقبال الرئيسة المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم لمنصة الحفل الرئيسة لحضور فعاليات حفل افتتاح القاعدة، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020)، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.
تطور
شدد الأمير خالد بن سلمان على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، حيث تعد هذه القاعدة محورا رئيسا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.
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