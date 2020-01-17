وتختص اللجنة بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين، أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة «هيئة العمليات»، في عدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث.
استدعاء
نصّ قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول جميع المقرات الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله، إلى جانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال.
مسؤول جديد
على صعيد آخر، عيّن مجلس السيادة -أمس- الفريق ركن جمال عبدالمجيد، مديرا لجهاز المخابرات العامة. فيما أوضح المجلس أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري، بعد قبول استقالة الفريق أول أبوبكر مصطفى دمبلاب مديرا للجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الخرطوم تؤدي القسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.