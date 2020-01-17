لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الخرطوم تؤدي القسم

أدى القسمَ أمام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في القصر الرئاسي أمس، رئيسُ وأعضاءُ لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم، قبل يومين، بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة.

وتختص اللجنة بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين، أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة «هيئة العمليات»، في عدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث.

استدعاء

نصّ قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول جميع المقرات الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله، إلى جانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال.

مسؤول جديد

على صعيد آخر، عيّن مجلس السيادة -أمس- الفريق ركن جمال عبدالمجيد، مديرا لجهاز المخابرات العامة. فيما أوضح المجلس أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري، بعد قبول استقالة الفريق أول أبوبكر مصطفى دمبلاب مديرا للجهاز.