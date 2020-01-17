مجلس الشيوخ يشرع في إجراءات محاكمة ترمب

باشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، تلاوة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترمب في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته سعيا إلى عزله. وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة «دونالد جون ترمب رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة»، مشيرا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 ديسمبر: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، من جهتها، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إدارة الرئيس دونالد ترمب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونجرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونجرس عن المسألة.



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