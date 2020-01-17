محادثات سعودية فرنسية حول مستجدات المنطقة

الرياض (وكالات) شهدت الرياض أمس، محادثات سعودية فرنسية حول العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووفد فرنسي يقوده وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الوزير الفرنسي عقد لقاء في وقت سابق أمس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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