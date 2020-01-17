السودان.. استئناف المفاوضات بين وفد الحكومة وحركة الحلو

جوبا (الاتحاد) استأنف وفدا الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، المفاوضات بينهما أمس، في جوبا عاصمة جنوب السودان، حول مسار منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتناولت الجلسة القضايا المدرجة في جدول المفاوضات بشأن قضايا المنطقتين، وسيواصل الطرفان جلسات التفاوض حول تفاصيل ملفات الاتفاق الإطاري، الذي وقعاه في وقت سابق.

وعلي صعيد آخر، أعلن الفرقاء في جنوب السودان أمس، التزامهم بتشكيل الحكومة الانتقالية، في التاريخ المحدد لها في 22 من الشهر المقبل، كما اتفقت على إسناد ملف الولايات موضع الخلاف بين الأطراف إلى لجنة تحكيم، حدد لها 9 أيام للخروج بقرار بشأنها.

جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوري، عقد بالقصر الرئاسي في جوبا، وضم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وممثل منظمة الإيجاد ونائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، والمبعوث الخاص للرئيس الكيني لسلام جنوب السودان كوالنزا ميسوكا، والمبعوث الخاص للرئيس الأوغندي.

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