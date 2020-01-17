5 دول تطالب طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة

أوتاوا (أ ف ب)

أكدت خمس دول قتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي، أن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وقالت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، أمس، إن على إيران إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وأعلن وزير النقل الكندي مارك غارنو، مساء أمس الأول، أنّ إحدى أولويات حكومته هو أن تدفع إيران تعويضات مالية لعائلات الكنديين الـ57 الذين قضوا الأسبوع الماضي، حين أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي: «إنّ أحد المتطلبات من وجهة نظر كندا، إضافة إلى العدالة، هو التعويض، والذي يجب أن يقدّمه المذنبون، الذين كان لهم دور في هذا الحادث المأساوي».

وأضاف: «أولويتنا الأولى في الوقت الراهن هي دعم أسر وأصدقاء الكنديين الـ57، الذين فقدوا أرواحهم في هذه المأساة»، مؤكداً أن أياً من جثامين هؤلاء لم يعد حتى اليوم إلى كندا.

وتابع: «حتى إذا كنّا غير قادرين على أن نعيد لهم أحباءهم، إلا أنّه يمكننا أن نتأكّد من حصولهم على تعويض لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات العصيبة».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأسبوع الماضي، أنّ حكومته تعتزم مطالبة طهران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا الكنديين.

والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، تحطّمت فجر الثامن من الجاري بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف، وهو ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً بينهم 57 كندياً.

وبعد أيام من الكارثة اعترفت القوات المسلّحة الإيرانية بأنّها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.