تونس: انتهاء مهلة الأحزاب لتقديم مقترحات رئيس الحكومة

ساسي جبيل (تونس) انتهت ليل أمس المهلة التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد لاختيار الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة التونسية، وتداولت بعض الأسماء مثل منجي مرزوق والياس الفخفاخ وأحمد نجيب الشابي والمنجي الحامدي، واقترحت الأحزاب مرشحيها بشكل مكتوب بطلب من الرئيس الذي اصدر بلاغا في الغرض طالب فيه الأحزاب السياسية باقتراح الشخصية الأقدر لرئاسة حكومة الرئيس كما أطلق عليها والتي في صورة فشلها في نيل الثقة في البرلمان ستقود البلاد إلى انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

إلى ذلك، وجه يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول تأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية، أكد فيه أنه اعتبارا لحساسيّة المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها، فإنَّكُم مدعوون إلى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي تشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة التي تحتاج إليها البلاد.

كما شدد الشاهد على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

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