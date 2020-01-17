«التحالف»: مستمرون في دعم تنفيذ اتفاق الرياض

عدن (الاتحاد)

أكد قائد قوات التحالف العربي في عدن جنوب اليمن العميد طيار ركن مجاهد العتيبي، أن الجهود متواصلة من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال المرحلة الثانية التي بدأت فعلياً على أرض الواقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأشار العميد العتيبي إلى حرص تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على تعزيز جهود الاستقرار، وتطبيع الأوضاع في عدن وبقية المناطق اليمنية، موضحا أن عودة الاستقرار إلى المحافظات اليمنية المحررة يسهم في تعزيز العملية التنموية، ويدفع بتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية للمواطنين اليمنيين تساعدهم في العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

وأضاف أن قوات التحالف تشرف على استكمال سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات والمدرعات والذخائر من مدينة عدن وفق بنود اتفاق الرياض القاضية باستغلال تلك الأسلحة في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار قائد قوات التحالف العربي إلى أن هناك توافقاً نهائياً بين طرفي اتفاق الرياض على إعلان اسم محافظ عدن الجديد ومدير أمنها بأقرب فرصة، وفقاً للبنود الزمنية لاتفاق الرياض، مؤكدا أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية حريصة على اتخاذ الإجراءات الحازمة لردع وإيقاف أي طرف أو جهة تحاول إعاقة تنفيذ الاتفاق.

جاءت تصريحات قائد قوات التحالف العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلام لقوات التحالف في عدن، لافتا إلى أن قوات التحالف بعدن تبذل جهوداً حثيثة لإخراج اتفاق الأطراف اليمنية إلى النور عبر تذليل الصعاب، وتجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ بنوده.

وأشار العتيبي إلى أن هناك لجاناً شكلت من طرفي الحكومة الشرعية والانتقالي لتنفيذ بنود الاتفاق والتي بدأت فعلياً عبر تبادل الأسرى خلال الأيام الماضية وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المعسكرات في عدن.

وأضاف أن التحالف وقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض والنهوض تنمويا بعدن وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها وسحب كافة الأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية والذخائر والأطقم الأمنية وتجميعها في احد المعسكرات، تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى الجبهات المشتعلة مع ميليشيات الحوثي.

وجدد العتيبي تأكيده حرص التحالف أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لكل الحالات المستحقة بعدن وصرف مرتبات القوات الأمنية والعسكرية بصورة منتظمة.

وأكد العتيبي أن اتفاق الرياض جرى توقيعه من أجل إحلال السلام والاستقرار والتوافق بين حلفاء التحالف وإخراج عدن وما حولها من دائرة التوترات والصراعات الدامية.