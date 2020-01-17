غريفيث: اليمن في طريقه للخروج من أزمته

نيويورك (وكالات)

حض المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك، الفرقاء اليمنيين على تحريك العملية السياسية في اليمن، وقال: «يبدو أن اليمن في طريقه للخروج من أزمته»، متوقعاً أن يتحقق السلام في اليمن، خلال العام الحالي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن، في إفادته أمام مجلس الأمن، أنه لا يمكن خفض التصعيد في اليمن بلا عملية سياسية. وأعرب غريفيث، عن قلقه من القيود على حركة البعثات الأممية في الحديدة، مطالباً بالإفراج عن السجناء في اليمن، وتفعيل لجنة إطلاق الأسرى. وقال: إن كل خطوة إيجابية من شأنها تسريع العملية السياسية في اليمن، لافتاً إلى أن لجنة إعادة الانتشار تعمل على تحسين وصول المساعدات في الحديدة، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق في اليمن يسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد أن اتفاق الرياض ودور السعودية، كان له دور رئيسي في تحسين الوضع الأمني في اليمن، مشيراً إلى أن قادة اليمن والمنطقة بذلوا جهداً كبيراً في سبيل التهدئة.