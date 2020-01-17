ترامب يتوقع انتهاء محاكمته أمام مجلس الشيوخ سريعاً

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، انتهاء المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله «سريعاً جداً».

وجدد الرئيس الأميركي تنديده مرة أخرى بما سماها «حملة مطاردة شعواء» من قبل الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي «يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً».

كان مجلس الشيوخ بدأ، الخميس، إجراءات المحاكمة التي يأمل الديمقراطيون أن تؤدي إلى عزل ترامب بعد أن وجهوا إليه اتهامين: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليصبحوا محلفين في المحاكمة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس.

قبل ذلك، قرأ النائب الديمقراطي آدم شيف الذي عينه مجلس النواب لقيادة فريق الادعاء، أمام مجلس الشيوخ، التهمتين الموجهتين إلى ترامب.

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