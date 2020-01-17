أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين تمهيداً لمحاكمة ترامب

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، المئة اليمين، اليوم الخميس، أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس، مع بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب سعياً إلى عزله.

وأمام رئيس المحكمة، الذي سيترأس هذه المحاكمة التاريخية، أقسم الأعضاء جماعياً على «إحقاق العدالة في شكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين».

حضر الجلسة 99 من أصل مئة في مجلس الشيوخ. وتغيب عضو واحد في المجلس، وهو الجمهوري جيم إينهوف، الذي بقي في أوكلاهوما «مع أحد أفراد أسرته لأنه يعاني من مشكلة طبية».

وقال، في بيان، إنه «يعتزم العودة إلى واشنطن الثلاثاء لتأدية اليمين دون التسبب في تأخير إجراءات الإقالة».

كانت إجراءات المحكمة بدأت، في وقت سابق اليوم، حيث قرأ النائب الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف القرار الاتهامي بحق الرئيس ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وقال شيف، الذي عينه مجلس النواب كبير المدعين في هذه المحاكمة، «دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة»، مشيراً خصوصاً إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إلى ترامب في 18 ديسمبر الماضي.

وكان مجلس النواب قد أحال ترامب للمحاكمة بتهمة التقصير تمهيداً لعزله الشهر الماضي لإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، بسبب قضية أوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبين لعزل ترامب من منصبه.

ويقوم مجلس الشيوخ بعمل هيئة المحلفين في هذه المحاكمة بينما يتولى الفريق المعين من مجلس النواب القيام بعمل المدعين العامين.

كان مجلس النواب، الذي يسطر عليه الديمقراطيون، أحال ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يحظى الجمهوريون فيه بالأغلبية.