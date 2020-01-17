كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الأوكرانية تحدد هوية ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، تحديد هوية كل الأوكرانيين الذين لاقوا حتفهم الأسبوع الماضي في تحطم طائرة بإيران وعددهم 11 وإن الجثث ستنقل إلى أوكرانيا يوم 19 يناير.

وطالب وزراء خارجية كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ودعا وزراء خارجية الدول الخمس، خلال مؤتمر صحفي بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف في كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

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وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".

واستندت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الأربعاء، ويفيد بأن العديد من المتظاهرين في جميع أنحاء إيران قد تم إغراقهم بوابل من رصاص قوات الأمن يومي 11 و12 يناير الجاري.

وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، "الاستخدام غير القانوني للقوة" والقمع "العنيف" ضد "التجمعات السلمية".

وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بناءً على صور وشهادات موثقة للضحايا والشهود، إضافة للعنف الجسدي بالركلات واللكمات والهراوات وعمليات الاعتقال التعسفية".