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تمكنت عناصر الوقاية المدنية، قبل قليل، بالقصر الكبير، من السيطرة على حريق بسوق “المرينة البرارك”، فيما أتت ألسن النيران على 20 “محل تجاري”، دون وقوع ضحايا.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24” فإن ألسنة النيران المشتعلة، التهمت البضائع التي كانت مخزنة داخل المحلات، وأتلفتها بشكل كامل.
ويجهل لحدود اللحظة الأسباب الرئيسية، لوقوع الحريق، فيما حلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، الذي نشب في ظروف غامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر القصر الكبير..”عناصر الوقاية المدنية تسيطر على حريق بسوق “المرينة البرارك” ..والحصيلة الأولية 20 محلا تحول إلى رماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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