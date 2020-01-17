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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا في قطاع غزة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا في قطاع غزة

الجمعة 17 يناير 2020

قصفت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أهدافا شمال قطاع غزة.

 

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وقالت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مروحية حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية تابعة لحماس كانت تستخدم لاعمال تحت أرضية في شمال قطاع غزة. 

 

وأضاف أن "الغارة جاءات ردا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم".

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