رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:09 صباحًا, 17 يناير 2020 م المناطق _ وكالات أدى الرئيس الموزنبيقي فيليب نيوسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال شهر أكتوبر الماضى، وحصوله على 73 في المئة، من أصوات الناخبين.

وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية حفل تنصيب الرئيس.

ومن المتوقع أن يعلن نيوسي عن تشكيل حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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