القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن كان لاعباً مشهوراً يضرب به المثل فى تركيا والعالم وحمل على عاتقه آمال وأحلام تركيا طوال مسيرته كلاعب، ووصل بهم إلى ثالث المونديال، أصبح الآن مستنكراً من قبل دولته، وليس هذا فقط بل ازداد الأمر سوءا وطرد خارج البلاد وصودرت أمواله، وأصبح "سائق أوبر" بحثاً عن لقمة العيش.
ويعتبر شوكور، معتزل اللعبة من 2008 بقميص جلاطة سراي، وصاحب أكبر سجل تهديفي في تاريخ تركيا وخلال مسيرته الكروية سجل أكثر من 380 هدفا في كل المسابقات والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية.. ولعب لكثير من الأندية، وبدأ في تركيا لساكارايا سبور ثم بورصا سبور ويليه جلاطة سراي على 3 فترات، ولعب في إيطاليا لتورينو وإنتر ميلان وبارما وبلاكبيرن روفرز في إنجلترا.
فلماذا تبدل الحال يا تُرى؟
في الفيديو نكشف عن سبب ذلك
كانت هذه تفاصيل خبر هاكان شوكور.. قصة أسطورة كرة تركية أصبح سائقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.