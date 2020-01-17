هاكان شوكور.. قصة أسطورة كرة تركية أصبح سائقاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن كان لاعباً مشهوراً يضرب به المثل فى تركيا والعالم وحمل على عاتقه آمال وأحلام تركيا طوال مسيرته كلاعب، ووصل بهم إلى ثالث المونديال، أصبح الآن مستنكراً من قبل دولته، وليس هذا فقط بل ازداد الأمر سوءا وطرد خارج البلاد وصودرت أمواله، وأصبح "سائق أوبر" بحثاً عن لقمة العيش.

ويعتبر شوكور، معتزل اللعبة من 2008 بقميص جلاطة سراي، وصاحب أكبر سجل تهديفي في تاريخ تركيا وخلال مسيرته الكروية سجل أكثر من 380 هدفا في كل المسابقات والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية.. ولعب لكثير من الأندية، وبدأ في تركيا لساكارايا سبور ثم بورصا سبور ويليه جلاطة سراي على 3 فترات، ولعب في إيطاليا لتورينو وإنتر ميلان وبارما وبلاكبيرن روفرز في إنجلترا.

فلماذا تبدل الحال يا تُرى؟

في الفيديو نكشف عن سبب ذلك