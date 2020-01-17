الطبش: مَن يُشكل حكومة دياب هم فلول النظام الأمني اللبناني السوري

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "هناك انطباع، بل قناعة، بأن مَن يُشكل ​حكومة​ ​حسان دياب​، هم فلول النظام الأمني اللبناني السوري، وقد عادوا بقرار إقليمي، وبإشراف "الحزب"، وشراكة "العهد".

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