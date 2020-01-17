بوتين يضم رئيس الوزراء الجديد ميشوستين إلى مجلس الأمن الروسي كعضو دائم

ضم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ رئيس الوزراء الجديد ل​روسيا​ ​ميخائيل ميشوستين​ إلى ​مجلس الأمن الروسي​ كعضو دائم.

وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع الكرملين انه " يضاف إلى مجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية تغيير، حيث يُدرج في عضوية مجلس الأمن الروسي ميشوستين م.ف (ميخائل فلاديميروفيتش) رئيس ​حكومة​ روسيا الاتحادية ".

ويضاف إلى ذلك أن المرسوم يدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم توقيعه.