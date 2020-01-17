ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الجديد لروسيا ميخائيل ميشوستين إلى مجلس الأمن الروسي كعضو دائم.
وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع الكرملين انه " يضاف إلى مجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية تغيير، حيث يُدرج في عضوية مجلس الأمن الروسي ميشوستين م.ف (ميخائل فلاديميروفيتش) رئيس حكومة روسيا الاتحادية ".
ويضاف إلى ذلك أن المرسوم يدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم توقيعه.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يضم رئيس الوزراء الجديد ميشوستين إلى مجلس الأمن الروسي كعضو دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.