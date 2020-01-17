شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم سلسلة من الندوات حول مبادرة "أنت مننا" فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، سلسلة من الندوات ضمن فعاليات مبادرة "أنت مننا"، والتي تستهدف المبادرة طلاب الثانوية العامة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة أمانات الشباب بمراكز طامية وإطسا وابشواي.

وقال أحمد الجندي، أمين الشباب بالمحافظة، أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها الدعم الطلابي والذي يهدف إلى بناء وتنمية قدرات طلاب المدارس الثانوية، والتوعية بأهمية الوقت وترتيب الاولويات.

وأضاف "الجندي"، أن المبادرة تتضمن التفكير الايجابي في تنمية وعي الطلاب بحب الوطن، والولاء والانتماء للوطن والتوعية بما يحيط بوطننا الحبيب من المخاطر الداخلية والخارجية، وكذلك التعريف بالحزب واهدافه.

ومن جانبها، أشارت يسرا روبي أمين مساعد الشباب بالفيوم، أن المبادرة تأتي فى إطار جهود الحزب لدعم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، بما يؤكد على دور الحزب تجاه الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية.

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وأكدت "روبي"، على دور حزب مستقبل وطن تجاه الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، مشيرة إلي أننا نستخدم هذه المبادرة لتنمية قدرات الشباب من خلال مساعدتهم على التعرف على أحلامهم، واستغلال كامل طاقتهم، ووضع خطة لتحقيق أحلامهم.

كما نظمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة، بمركز الفيوم، للتعريف بأهمية الوقت وكيفية إدارته ومحاور التفوق الدراسي وكيفية العمل علي تحسين القدرات الذهنية وكيفية التخلص من القلق والإحباط ولتفعيل دور المشاركة قام المحاضرون بتوزيع ملخصات متضمنة موضوع الندوة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وتوجيهات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة، ودعم وتنمية القدرات الشبابية وتأهيلهم للحياة الخارجية.