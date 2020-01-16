الفقيه بن صالح..اختفاء تلميذ وعائلته توجه نداء: توجه للمدرسة ولَم يعد!

اختفى تلميذ بمدينة الفقيه بن صالح، بشكل مفاجئ، حيث لم يعد لمنزل أسرته، بعدما غادره صباح أمس الأربعاء، متوجها للمدرسة.

وقال أب المختفي ل “اليوم24″، إن ابنه يبلغ من العمر 15 سنة، وغادر المنزل أمس الأربعاء، متوجها لثانوية الكيندي التأهيلية حيث يتابع دراسته بمستوى جدع المشترك، لكنه لم يعد بعد مرور أزيد من 32ساعة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه يجهل مكان ابنه لحد الساعة، حيث قام بإخبار السلطات بالواقعة، مشيرا إلى أن عائلته تعيش في حزن عميق، لحادث اختفاء “نور الياقين هاشمي” وتخاف أن يصيبه أي مكروه.

ووجه الأب، نداء للمساعدة في توفير أي معلومة عن الطفل المختفي، والاتصال بالرقم التالي: 0663454443.