أول حكم في قضية “حمزة مون بيبي”.. ابتدائية مراكش تُدين شرطيا بالسجن النافذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الخميس، الحكم على أول متهم في قضية “حمزة مون بيبي”، ويتعلق الأمر برجل أمن، والذي أدين، عشية اليوم، بالسجن النافذ 10 أشهر، بتهم “إفشاء السر المهني والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

ونطق القضاء بكلمته الأخيرة في حق المتهم بعد جلستين من التحقيق والاستماع، إذ تبين أن له علاقة بمصممة أزياء تقيم في دولة الإمارات وهي من مسيرات الحساب المذكور.

وبينت الخبرة التقنية التي أنجزت على هاتف رجل الأمن أن المعنية بالأمر تبادلت رسائل قصيرة مع رقم هاتفي مسجل في لائحة أًصدقائها باسم “كوميسير سعد”، قبل أن تفضي التحريات الأمنية إلى أن مستعمل الرقم المذكور ليس سوى مفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وتمت مواجهة المتهم بتسجيل صوتي للمصممة “ع.ع”، تناديه فيه ب”كوميسير سعد” وتطلب منه الادلاء لها بمعلومات حول عدد من المشاهير والقضايا الخاصة.