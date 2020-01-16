القصر الكبير.. حريق مهول يأتي على سوق “المرينة البرارك”

أتى حريق قبل قليل، في القصر الكبير، على عشرات المحلات الموجودة في سوق “المرينة البرارك”، فيما لم يعرف لحدود الساعة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” من عين المكان، فإن عناصر الوقاية المدنية مازالت تحاول السيطرة على السنة النيران المشتعلة، التي التهمت مساحات كبيرة من السوق،
ويجهل لحدود اللحظة الأسباب الرئيسية، لوقوع الحريق، فيما حضرت العناصر الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على أسباب الحريق.
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