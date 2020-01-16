سيدة أخرى تنضم إلى قائمة المشتكين من حساب “حمزة مون بيبي” للقضاء

أكدت المدونة المغربية، سميرة الداودي، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستقدم شكاية جديدة بخصوص حساب “حمزة مون بيبي”، بعدما تعرضت سابقا لهجوم من طرق القائمين عليه.
وكشفت سميرة الداودي، في بث مباشر، أنها تنوي دخول المغرب، اليوم الخميس، والتوجه إلى وضع شكاية ضد الحساب المذكور، في أول خطوة ستقوم بها بعد نزولها في المطار.
وقالت الداودي، المقيمة في التايلاند، إن حساب “حمزة مون بيبي” سبق أن نشر صورها، وعبارات تهاجمها بنية التشهير بها.
ويشهد ملف “حمزة مون بيبي” تطورات سريعة، كان آخرها إصدار مذكرة توقيف دولية في حق المدونة المغربية عائشة عياش، المقيمة في الإمارات، في حين راجت أخبار غير مؤكدة عن اعتقالها، فعلا، في الامارات أثناء محاولتها المغادرة نحو تركيا.
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