الوداد يقلب الطاولة على الحسنية ويقرب رأس فاخر من “مقصلة” الإقالة

قلب الوداد البيضاوي الطاولة على ضيفه حسنية أكادير، وانتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، برسم مؤجل الجولة 13 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وانتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تقدم الفريق الأحمر أولا بواسطة السوسي السابق يحيى جبران من نقطة الجزاء، في الدقيقة 36، قبل أن يعدل كريم البركاوي النتيجة في ٱخر دقيقة من الجولة الأولى.
وفي أول دقيقة من الجولة الثانية سيعود البركاوي ليضيف ثاني الأهداف للحسنية.
أصحاب الأرض لم يقبلوا تخلفهم وسط جماهيرهم الغفيرة فمارسوا ضغطا رهييا على دفاع الحسنية المتراجع بشكل كلي للخلف، وهو الأمر الذي أثمر هدفين اثنين، الأول وقعه اللاعب الكونغولي كازادي في الدقيقة 62، والثاني سجله المدافع حمزة أسرير في الدقيقة 80.
لتنتهي المباراة بانتصار الوداد بثلاثة أهداف لهدفين، وهو الذي مكنه من الاستمرار في المطاردة برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر البركاني، بينما تجمد رصيد الحسنية عند النقطة التاسعة بالمركز قبل الأخيرة.
هذه الهزيمة، السابعة للحسنية، قربت بشكل كبير رأس المدرب محمد فاخر من مقصلة الإقالة من مهامه على رأس الادارة التقنية لحسنية أكادير، في واحدة من أسرع الإقالات في البطولة الاحترافية.
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