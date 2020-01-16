ردت على سلمى رشيد بصورة.. رغم اتهامها صراعات بطمة لا تنتهي

ردت الفنانة دنيا باطمة، بطريقة غير مباشرة، وسلبية على تصريح سلمى رشيد، التي عبرت عن أسفها لما يحصل لدنيا في قضية “حمزة مون بيبي”.

وعبرت الفنانة سلمى رشيد، أمس الأربعاء، في حديثها للصحافة، عن تعاطفها مع دنيا باطمة، المتهمة في قضية “حمزة مون بيبي”، بقولها: “أنا بقات فيا.. وبقات فيا بنتها أكثر”، بحكم أنها أم، ولا ترغب في أن تكون دنيا بعيدة عن ابنتها.

ويبدو أن باطمة لم تعجبها طريقة التضامن، والحديث عن إمكانية ابتعادها عن ابنتها في تطورات لاحقة، تخص قضية حساب “حمزة مون بيبي”، فنشرت صورة مع ابنتها غزل، وكتبت في رد غير مباشر على سلمى رشيد: “ناري غزل شحال بعيدة بيني وبينها صبع ديال لتساع.. عمري ديما معايا حتى في النوم”.

يذكر أن الساحة الفنية في المغرب شهدت، في السنوات الأخيرة، مناوشات بين سلمى رشيد، وباطمة، لاحظها الجمهور في المنشورات على مواقع التواصل.