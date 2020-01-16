طيران الاحتلال يقصف أهدافًا لحماس بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، غارات على موقع تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت الأنباء الأولية أن المقاتلات أطلقت صواريخ تجاه موقع تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المفاومة الإسلامية،"حماس"، شمالي القطاع.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الساعة الحادية عشر والنصف ليلًا.
ولم يعرف بعد حيثيات القصف، في وقت يشهد فيه إطلاق بالونات تحمل مواد متفجرة من قطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي.
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