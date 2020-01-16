أبناء الرينة ينهي مشواره في كأس الدولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى فريق الدرجة الثانية، أبناء الرينة، مشواره في كأس الدولة بعد خسارته خارجيا أمام فريق الدرجة العليا، بيتار القدس، بالنتيجة 1-3، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من المسابقة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي"، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 11، ثم في الدقيقة 41 أدرك اللاعب أشرف عثاملة هدف التعادل لصالح الفريق الريناوي.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أضاف بيتار القدس هدفه الثاني، وفي الدقيقة 65 حسم أصحاب الأرض المباراة بهدف ثالث لصالحه.
تجدر الإشارة إلى أن أبناء الرينة كان الفريق العربي الأخير في الدور ثمن النهائي لكأس الدولة، بعدما ودعت من قبله الفرق العربية الأخرى المسابقة بعد خسارة مبارياتها.
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