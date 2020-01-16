شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة»: «مؤتمر برلين» يسهم في عودة نازحي ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت البعثة الأممية استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود لدعم النازحين.
وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في مختلف أرجاء ليبيا تخطّى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ أبريل 2019، حتى أغسطس من نفس العام، بلغ 9817 شخصًا.
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