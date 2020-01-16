استهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة الى السفارة الامريكية في المثنى

افاد مصدر امني، الجمعة، بأستهداف عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة الى السفارة الامريكية في المثنى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم على عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة الى السفارة الامريكية في بغداد لدى مرورها على الطريق الدولي في المثنى، من دون وقوع اية اضرار".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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