انفجار عبوة قرب منزل نائب في ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب منزل نائب في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت في شارع قرب منزل النائبة عن تحالف سائرون هوازن الشمري في اطراف قضاء الخالص شمالي ديالى، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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