السفير الصيني لحمودي: جاهزون لتنفيذ الاتفاقية مع العراق

ثمن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي والسفير الصيني تشانغ تاو، الخميس، المواقف الصينية الرصينة مع العراق وشعبه، فيما اكد سفير الصين في العراق تشانغ تاو ان بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق.

وقال مكتب حمودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي استقبل، اليوم بمكتبه الخاص سفير الصين في العراق تشانغ تاو"، مبينا انه "بحثا آفاق التعاون بين البلدين".

واضاف ان "الجانبين اكدا على تعزيز المصالح المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والحوار، كونها الأساس في استقرار العالم ورفاه شعوبه".

Advertisements

وشدد تاو خلال البيان "على حرص الصين على توثيق علاقاتها بالعراق ودعمه سياسيا واقتصاديا، والمساهمة بشكل فاعل في تنميته"، لافتا الى ان بلاده "جاهزة لتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية التي ستكون بمثابة ثورة تنموية فريدة على مسار بناء العراق الحديث".

من جهته، ثمن حمودي "المواقف الصينية الرصينة مع العراق وشعبه"، معربا عن أمله بـ"توسيع التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية أيضا".

واكد ان "العراق حريص على الانفتاح على دول مختلفة، وتنويع استثماراته وارتباطاته على أسس تبادل المصالح والاحترام وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".