رئيس جواتيمالا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا.
ويأتي ذلك تنفيذ لتعهده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما يتولى منصبه رسميا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال جيامّاتي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط وفاز في جولة الإعادة التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، إن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو زعيما لفنزويلا.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا ما ينبغي فعله في إشارة إلى الاعتراف بجوايدو، مشيرا إلى أن هناك حكومات أخرى في أمريكا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه.
وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قررت طرد دبلوماسيي السلفادور من البلاد ردا على قرار البلد الواقع بأمريكا الوسطى طرد الدبلوماسيين الممثلين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ولا تعترف السلفادور بمادورو رئيسا شرعيا، وقالت، السبت، إنها ستستقبل هيئة دبلوماسية جديدة ممثلة لزعيم المعارضة خوان جوايدو.
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