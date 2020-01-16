طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافًا شمال قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي،الخميس، أهدافا شمال قطاع غزة. وقالت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مروحية حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية تابعة لحماس والتي تستخدم لاعمال تحت أرضية في شمال قطاع غزة. وأضاف أن "الغارة جاءات ردًا على اطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم".

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