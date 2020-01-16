محمد بن زايد: الإمارات تدعم السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقوف دولة الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه في التنمية والسلام.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واطلع الفريق عبدالفتاح البرهان، الشيخ محمد بن زايد، على الأوضاع والتطورات في السودان، في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للسودان وشعبه بالأمن والاستقرار خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، مؤكداً وقوف الدولة بجانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه في التنمية والسلام.