بدء محاكمة ترامب وضغوط واشنطن.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 16 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ”الشيوخ“ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب، والبنتاجون: ضغطنا الاقتصادي والدبلوماسي على إيران لن يتوقف، و”القوى الوطنية“ الليبية تهاجم تركيا: داعمة الإرهاب لا تصلح للوساطة، والغنوشي تحت قصف النواب: ”خائن وصاحب أجندات إخوانية“، ولجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم تؤدي اليمين الدستورية.

كما تتابعون أيضا في السياسة: نائب الرئيس الإيراني يعترف بتراجع شعبية النظام، ومحللون: حفتر أهان أردوغان.. ولن يتوقف قبل دحر مليشيات تركيا، ووكالة: عبدالمهدي يترك قرار خروج القوات الأمريكية لخلفه، والبرلمان الروسي يوافق على تكليف ميشوستين برئاسة الحكومة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: سيارات أوروبا في مرمي نيران ترامب.. إيران تعمق الهوة بين جانبي الأطلسي، و ”غاز المتوسط“ يفضح استراتيجية تركيا ”الخبيثة“ لانتهاك القوانين الدولية، والشيوخ الأمريكي يوافق على اتفاقية تجارة مع المكسيك وكندا، و دراسة تكشف نقاط الضعف والقوة لخط الغاز ”إيست ميد“.

وإلى الملاعب تجدون: رونالدينيو: لم أغير تاريخ برشلونة.. وميسي يفضل الابتعاد عن المشاكل.

وفي الفن تقرأون: إعلان موعد طرح ”منزل التنانين“ المشتق من ”صراع العروش“.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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