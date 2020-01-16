السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف القاهرة الثابت والداعم للسودان وشعبه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الخميس، من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية:" إن الرئيس السيسي شدد على الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، ومتابعته للتطورات بالسودان، والموقف المصري الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وأضاف المتحدث المصري أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق المشترك.