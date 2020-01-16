جوبا تعلن انضمام جنوب أفريقيا للوساطة بين الفرقاء السودانيين

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العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلبالجمعة 2020/1/17 12:05 ص بتوقيت أبوظبي
مييك دينق أيي مع رئيس جنوب أفريقيا
كشفت الرئاسة بجنوب السودان عن انضمام جنوب أفريقيا رسميا إلى الوساطة بين الفرقاء السودانيين التي تستضفها العاصمة جوبا.
وتعهد مييك دينق أيي الوزير بمكتب رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت ومبعوثه الخاص إلى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل راموفوزا لـ"العين الإخبارية" بدعم الجهود التي تبذلها حكومة جوبا لتحقيق السلام بين الفرقاء السودانيين.
وقال مييك في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن راموفوزا سيعين مبعوثا خاصا من جنوب أفريقيا للانضمام إلى الوساطة بين فرقاء السودان، إلى جانب جوبا وتشاد التي انضمت حديثا".
وأكد مبعوث سيلفاكير إلى جنوب أفريقيا حرصه على تحقيق السلام في السودان.
وأضاف أن راموفوزا أشار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيبذل قصارى جهده لضمان دعم العملية باعتباره الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي وحث في الوقت ذاته جمهورية جنوب السودان على مواصلة تسهيل المحادثات.
وأوضح مييك أنه اطلع راموفوزا علي التقدم بعملية السلام السودانية التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.
وكانت الحكومة السودانية تجري المحادثات في جوبا على مسارين، الأول مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، والمسار الثاني مع تحالف الجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة تحارب في المنطقتين ودارفور.
وتوصل المسار التفاوضي مع الحلو إلى اتفاق إعلان مبادئ بشأن "قضايا التفاوض"، لكنها تعثرت لاحقاً بسبب طرح الحركة الشعبية مطلبي تقرير المصير وعلمانية الدولة اللذين تحفظ عليهما الوفد الحكومي، وفق ما أعلن مسؤول بالحركة الثلاثاء الماضي.
بينما انتهى المسار الثاني بتوقيع اتفاق "إعلان سياسي" بين الحكومة والجبهة الثورية، يتضمن تجديد وقف الأعمال العدائية وتحديد أجندة التفاوض وفتح مسارات المساعدات الإنسانية.
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