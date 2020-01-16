شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفراج: الاتحاد الآسيوي بصدد نقل مباريات الأندية الإيرانية لأراضي محايدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 قال وليد الفراج إن الاتحاد الآسيوي بصدد نقل مباريات الأندية الإيرانية لأراضي محايدة. Advertisements وأكد الفراج خبر نقل المباريات خلال حلقة اليوم من برنامج "الدوري مع وليد". وكانت الأندية السعودية المشاركة في بطولة آسيا قد طالبت بنقل مبارياتها مع الأندية الإيرانية إلى أرض محايدة. وتأتي هذه المطالبات على خلفية التطورات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ مقتل قاسم سليماني.

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